С 6 по 31 мая на территории района пройдут профилактические мероприятия, согласно распоряжения министерства МВД Республики Беларусь «О дополнительных мерах по предотвращению преступлений, связанных с половой свободой и половой неприкосновенностью несовершеннолетних, обороту детской порнографии».

Чтобы ваш ребенок не стал жертвой преступления и уберечь его от преступных посягательств, следует заранее научить его, как вести себя в экстренных ситуациях.

Дети имеют право и должны сказать «нет» любому, кто намеревается причинить им вред в любой форме.

Дети не должны стесняться громко звать на помощь, преступника это остановит. Призыв о помощи – это не свидетельство трусости, а необходимое средство защиты или даже спасения. Пусть смело зовут на помощь в случае чьих-либо домогательств.

Дети должны находиться на улице в кругу друзей, но только с теми, кого знают родители и не позже 23.00.

Родители всегда должны знать куда, к кому идет ребенок, как его можно найти.

Если относительно какого-то незнакомца у подростка возникли подозрения, пусть сразу же сменит маршрут, выйдет на другой станции метро (автобуса, троллейбуса), продолжит маршрут на следующем поезде (автобусе, троллейбусе). По телефону пусть сделает вид, что на улице его встретит папа или взрослый друг. Надо сказать об этом громко в трубку телефона.

Мобильный телефон сегодня решает многие проблемы. Необходимо контролировать, чтобы аккумулятор был всегда заряжен, а номер телефона родителей, а также «102» находился в режиме быстрого набора или на рабочем столе смартфона.

Особое внимание подросток должен обращать на автомобили, которые проезжают мимо. Если возникли подозрения или реальная угроза, надо перейти на противоположную сторону улицы или бежать в сторону, противоположную движению автомобиля.

В детях необходимо воспитывать строгие правила поведения и требования к себе. Их несоблюдение легко может оказаться провоцирующим для преступников. Родителям надо обращать внимание на увлечение детей сексуальной литературой, видеофильмами с эротическими сценами.

Жертвами половых преступлений чаще оказываются дети и подростки, запущенные с точки зрения полового воспитания. По этой причине некоторые дети утрачивают чувство стыдливости, другие воспитываются в такой покорности взрослым, что в случае половых домогательств не смеют им противостоять. Пусть дети не позволяют, чтобы незнакомцы, знакомые или даже дальние родственники трогали их, целовали, обнимали.

Преступники могут применить не только насильственные, но и «соблазнительные» приемы. Они могут предложить конфеты, мороженое, игрушки, либо обещают что-то показать интересное. Соблазнитель зовет вместе погулять, в т.ч. в компьютерные игры у него дома, либо напрашивается в провожатые.

Дети охотнее идут на контакт (особенно с 6 до 12 лет), что прибавляет насильнику уверенности, он стремится расположить к себе ребенка, одновременно обещает в обоюдных половых действиях безобидную и приятную забаву.

Нередко преступником оказывается человек, который находится с детьми и подростками в каких-либо повседневных контактах (руководит кружками, секциями, занимается репетиторством).

Надо, чтобы дети рассказывали родителям обо всем, что происходит с ними. Объясните, что насильники или вежливо уговаривают, или запугивают детей, добиваясь, чтобы они сохранили это втайне.

Общаясь в социальных сетях Интернета, преступники, как правило, представляются подростками, используя их манеру общения и тактические приемы в целях завладения интимными фотографиями или видеоизображениями и последующего шантажа.

Виртуальные знакомые должны оставаться виртуальными, все реальные встречи должны проходить под присмотром или с разрешения родителей.

ОВД райисполкома