Последняя мартовская неделя оказалась насыщенной на мероприятия для детей и подростков. «Авангард» побывал на некоторых из них.

27 марта узовские школьники съездили на экскурсию в Коммунаровскую пожарную аварийно-спасательную часть, где увидели работу огнеборцев воочию. Учащиеся старших классов примерили костюм спасателя, ознакомились с противопожарным оборудованием, также научились правильно разжигать и тушить костер. Наибольший интерес у ребят вызвала пожарная машина.

28 марта учащиеся всех школ в возрасте от 6 до 17 лет боролись за призовые места на смотре-конкурсе «В мире творчества», который проходил в районном Доме культуры. Ребята соревновались в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Хореография», «Вокал», «Театральное творчество», «Любительское творчество», «Вокально-инструментальное творчество» и «Художественное чтение» в трех возрастных категориях. В этот же день в средней школе №1 прошла репетиция экзамена по истории Беларуси для учащихся 9 класса. Ребята ознакомились с процедурой проведения экзамена и получили возможность оценить уровень своей подготовки.

30 марта в гимназии райцентра состоялся спортивный праздник «Школа спортивных затей», на котором учащиеся продемонстрировали физическую подготовку и сноровку. В спортивном состязании участвовали команды Бушевской школы, средней школы №1 и гимназии райцентра. Ребята соревновались в 8 эстафетах. Самыми спортивными оказались гимназисты. Второе место заслуженно досталось бушевским учащимся, а бронзу забрала команда средней школы №1.

В минувшую пятницу для учащихся района в Уваровичской школе прошел патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Квітней, Беларусь! #УваравічыФэст». На мероприятии определили лучших чтецов, песенных исполнителей и мастеров инсценировки. К слову, фестиваль на базе сельской школы проводится уже во второй раз.

В школах, по традиции, всю неделю работали лагеря труда и отдыха, спортивно-оздоровительные площадки, а некоторые ребята отлично отдохнули в санаториях.

Алина ЮРИНСКАЯ

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