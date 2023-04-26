Мероприятие состоялось в рамках 37-й годовщины чернобыльской трагедии.

На встрече присутствовали заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко, а также ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС Александр Гресь, Иван Костюченко и Геннадий Целуйко.

Учащиеся школ райцентра и аграрно-технического колледжа узнали подлинную историю трагедии на Чернобыльской АЭС из воспоминаний ее очевидцев, о том, как авария 1986 года повлияла на их судьбы. Ликвидаторы участвовали в эвакуации населения и животных, собирали данные о жителях, чтобы впоследствии спасти как можно больше людей.

По словам ликвидаторов, трагедия разделила их жизни на «до» и «после», а Будакошелевщина для каждого из них стала второй родиной. В завершение мероприятия Людмила Кураликова отметила важность подобных встреч, ведь они помогают молодому поколению помнить подлинную историю, ценить жизнь в мирное время, а также воспитывать в себе патриотизм.

Алина ЮРИНСКАЯ

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