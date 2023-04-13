Чистый, или Великий четверг — четвертый день Страстной недели перед Пасхой — в этом году выпал на 13 апреля. В этот день верующие начинают подготовку к Пасхе — убираются в доме и пекут куличи.

С понедельника, 10 апреля, и до субботы, 15 апреля, идет Страстная неделя. Это последняя неделя Великого поста, которая предваряет один из главных христианских праздников — Пасху, которая выпала в этом году на 16 апреля.

Четвертым днем Страстной недели является Чистый четверг. Его считают одним из важнейших дней Седмицы.

В четверг Страстной седмицы вспоминается Тайная вечеря Господа с учениками и установление Спасителем Таинства Евхаристии (Евхаристия означает Благодарение). Именно в связи с этим событием в Чистый четверг у верующих принято утром прийти в храм и причаститься. Вечером же на службах в храмах проходит чтение двенадцати отрывков из Евангелия, рассказывающих о Крестной Жертве Христа. Во время службы православные стоят с зажженными свечами.

Что делают в Чистый четверг?

Чистый четверг олицетворяет собой очищение тела и души. В Библии в этот день произошла Тайная вечеря, перед трапезой Иисус омыл ноги своих учеников.

Главная народная традиция в этот день со старины — очищение тела. В старину в этот день мылись в бане, причем умыться и помыться идеально до восхода солнца — считается, что вода обладает целебными свойствами именно в ночь на Чистый четверг. Люди верили и по сей день верят, что вода в этот день смывает накопившиеся грехи, как и на Крещение, дает здоровье и приносит удачу на весь год.

Кроме того, при умывании в воду можно положить серебряное изделие — ложку, крестик или монетку. Считалось, что тогда человек сохранит свою красоту и здоровье.

После очищения тела необходимо также очистить свое жилище, а затем после четверга прибирать нельзя вплоть до понедельника — следующего дня после Пасхи.

В Чистый четверг нужно, по поверьям, провести генеральную уборку дома, перестирать вещи, выбросить из дома все ненужное, лишнее, избавиться от всех лишних вещей — считается, что так люди убирают из жизни многие проблемы и страхи, и впустить в свою судьбу что-то новое. Если же встретить Пасху в грязном жилище, то, согласно поверьям, весь следующий год может быть полон неприятностей и разочарований.

Выпечка пасхальных куличей, приготовление пасхи и покраска пасхальных яиц также является традицией четвертого дня Страстной седмицы. Однако считается, что заниматься выпечкой куличей можно только после того, как вы помылись сами, надели чистую одежу и сделали уборку в доме.

Приметы

Старое поверье гласит, что если кулич в Чистый четверг получился пышный, то весь год в доме будет царить счастье и процветание.

Ранее люди считали, что если Чистый четверг будет солнечным — это к теплой весне, дождь и ветер — к прохладной весне. Также считалось, что если в этот день трижды пересчитать деньги в доме, то они будут водиться весь год, а вот давать и брать в долг в Чистый четверг, по приметам, нельзя: люди считали, что если занять что-то в этот день, то можно лишиться здоровья, а если отдать, то уйдет благополучие.

Также нельзя поднимать в этот день деньги с земли — считается, что счастья такая находка не принесет.

Еще одна примета — нельзя оставлять грязную посуду и замоченное белье, то есть не выстирать его, так как это может привести к бедам. Если встретить Чистый четверг, а затем Пасху в грязном доме, то весь год могут быть проблемы с деньгами, а также неприятности и разочарования.

ndsmi.by