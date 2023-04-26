Старт автопробегу был дан с центральной площади райцентра. Руководство района, общественные организации, трудовые коллективы и молодежь отправились по маршруту: Буда-Кошелево – Липа – Заболотье – Буда-Кошелево. Колонна состояла из 37 автомашин, символизирующих годовщину со дня чернобыльской катастрофы.

В когда-то цветущем населенном пункте Липа участники ежегодного автопробега почтили память и возложили цветы у знака отселенным деревням.

Обращаясь к присутствующим, заместитель председателя районного исполнительного комитета Людмила Кураликова отметила, что даже спустя 37 лет, мы вспоминаем о страшной трагедии, которая оставила мрачный след не только в нашем календаре, но и в судьбах многих белорусов. Радиационному облучению подверглись миллионы людей, сотни тысяч потеряли здоровье, многие были вынуждены навсегда оставить свои дома и свою малую Родину. К сожалению, беда не миновала и наш район, где свое существование прекратили 23 населенных пункта. Тысячи гектаров земель было выведено из пользования.

– 26 апреля – скорбная дата не только для Беларуси, России и Украины, но и для всего мира. В этот день мы вспоминаем о Чернобыле и отдаем дань уважения тем, кто, не жалея жизни и здоровья, делал все возможное, чтобы остановить радиационную стихию и предотвратить беду, – подчеркнула Людмила Адамовна.

Конечной точкой маршрута стала центральная площадь города. Следует сказать, что многие из участников пробега уже не первый раз отправляются по данному маршруту, что способствует единению людей.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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