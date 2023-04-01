Председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева:

— Послание главы государства в очередной раз было ярким, емким, честным и насыщенным. Президент не просто подвел итоги развития страны в прошлом году, которые, в части социально-экономических показателей были довольно впечатляющими, но и наметил ориентиры и задачи на будущее.

Конечно же, сейчас нас всех волнует тема мира и безопасности, поэтому белорусский лидер уделил данным вопросам пристальное внимание, буквально разложив все по полочкам. Была проанализирована обстановка, которая складывается в мире и нашей стране, проанализировано стратегическое развитие страны. Национальная безопасность, устойчивое развитие экономики и общества — это то, что касается каждого.

Молодежная политика, образование,здравоохранение, сохранение исторической правды, поддержка семей — это и многое другое нашло место в горячей речи Александра Лукашенко.

В свою очередь и от нас, профсоюзов, многое зависит. Ведь мы ежедневно стоим на защите прав и интересов трудящихся, делаем всё, чтобы обеспечить на рабочих местах здоровые и безопасные условия труда.

Разговор получился ценным и содержательным, необходимым и мотивирующим для каждого белоруса.

Президент говорил честно и без прикрас, называя вещи своими именами. Он подчеркнул, что несмотря ни на какие вызовы, ни на какие внешние угрозы будет отстаивать интересы своей страны и своего народа.