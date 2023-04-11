Перед тем как завести домашнего питомца: кошку, собаку нужно знать, что в первую очередь животное обязательно нужно зарегистрировать, так как согласно Правилам содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2001 г. № 834, владельцам собак, кошек содержать незарегистрированных животных запрещается. Указанная регистрация осуществляется в течение 3 дней со дня приобретения, а щенков и котят — в возрасте от 3 до 3,5 месяца.

Процедура регистрации домашних животных довольно проста. Владельцу собаки, кошки вместе с паспортом или иным документом, удостоверяющим его личность необходимо обратиться в службу «одно окно» районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту жительства и подать соответствующее заявление. Хозяева потенциально опасных пород должны иметь при себе еще и удостоверение (справку) о прохождении владельцем собаки обучения на курсах по разведению, содержанию и уходу за собаками. Процедура эта бесплатная и совершается в день подачи заявления. В результате владелец питомца получит бессрочно действующие удостоверение и жетон, который должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного.

В одной квартире многоквартирного жилого дома можно зарегистрировать не более двух четвероногих. Если проживает несколько собственников, «прописать» можно лишь одно животное на семью. При этом все совершеннолетние, зарегистрированные на данной жилплощади, не должны быть против. За неучтенного питомца владельцу грозит штраф от одной до пятнадцати базовых величин.

На частные дома или квартиры в блокированных жилых домах данные требования не распространяются.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в разделе Одно окно официального сайта Буда-Кошелевского райисполкома. Единый справочно-информационный номер по оказанию консультативной помощи по вопросам осуществления административных процедур – 142, телефон службы: 7-28-34, Е-mail: odnookno@buda-koshelevo.gov.by