В израильской Хайфе продолжается молодежное первенство Европы по самбо с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй день соревнований медали в 18 весовых категориях разыгрывали кадеты (спортсмены не старше 16 лет). Копилка белорусской команды пополнилась 11 медалями — четырьмя серебряными и семью бронзовыми. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Андрей Селиванов (в/к до 46 кг), Евгений Климашевский (до 88 кг), Дарья Лисовская (до 50 кг) и Дарья Новицкая (до 59 кг), третьи места заняли Артем Леонович (до 49 кг), Артем Ковтюх (свыше 88 кг), Дарья Нехай (до 41 кг), Карина Лукашевич (до 44 кг), Руслана Шоба (до 47 кг), Вера Минченя (до 54 кг) и Дарья Ковальская (свыше 72 кг).

В пятницу на молодежном первенстве Европы по самбо сильнейших определяли юниоры и юниорки (атлеты не старше 20 лет), представители нашей сборной завоевали также 11 медалей (1-5-5). В последний день турнира 23 апреля награды континентального форума разыграют юноши и девушки (спортсмены до 18 лет). Ранее в Израиле завершился чемпионат Европы по самбо среди мужчин и женщин, на котором белорусские спортсмены выиграли 15 медалей (1-6-8).

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