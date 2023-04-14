14 апреля в 14.00 в Буда-Кошелеве пройдет легкоатлетический забег, посвященный 61-й годовщине со дня основания районного отдела внутренних дел.

Мероприятие состоится в седьмой раз и традиционно будет приурочено к 61-й годовщине со дня образования отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома. Регистрация участников состоится в день проведения забега в 13.00 вблизи здания отдела по улице Пионерской. Легкоатлеты могут попробовать свои силы и пробежаться по центральным улицам города на дистанциях 1,5, 3 и 5 километров. Победителей и призеров ждут памятные подарки от ведомства.

Как рассказал «Авангарду» организатор мероприятия, начальник отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома Виталий Подзерун, легкоатлетический забег, приуроченный к дню образования районного отдела внутренних дел, откроет беговой сезон на Будакошелевщине.

— Наш первый легкоатлетический забег состоялся 7 лет назад, в 2017 году, после чего было решено сделать его традиционным. Праздник ежегодно собирает более ста любителей бега и здорового образа жизни, дарит мощный заряд энергии, массу позитива и хорошего настроения. Поэтому мы решили ввести новую традицию еженедельных субботних пробегов. Сезон «Правоохранительных забегов» открываем 15 апреля. Старт в 9.00 от здания РОВД. Приглашаем всех любителей бега. Приходите, не пожалеете! — поделился Виталий Подзерун.