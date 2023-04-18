В целях выявления имеющихся проблем и оценки состояния дорог и улиц после зимнего периода Комитет государственного контроля Гомельской области 18 апреля проведет «горячую линию» на тему «Состояние улично-дорожной сети Гомельской области».

В указанный день с 09.00 до 13.00 по телефонам в г. Гомеле 8(0232) 23-83-68, г. Мозыре 8(0236) 21-54-65, 8(0236) 21-54-68 и г. Жлобине 8(0233) 42-01-53 граждане могут сообщить о находящихся в неудовлетворительном состоянии участках улиц и дорог, некачественном ремонте улично-дорожной сети, фактах завышения стоимости ремонта данных объектов и других проблемных вопросах».

Председатель Комитета А.А. Игликов