В нынешнем году Государственный комитет судебных экспертиз отметил 10-летие со дня основания. Служба объединяет огромное число специалистов: криминалистов, химиков, биологов, судебных медиков, психиатров, лингвистов, экономистов, строителей и многих других, а количество видов экспертиз, которые они выполняют, сегодня приближается к 200.

За 10 лет пройден путь, который позволил Госкомитету судебных экспертиз закрепиться в системе органов безопасности, стать важным звеном в системе обеспечения национальной безопасности страны. Благодаря созданию ГКСЭ удалось выстроить систему судебно-экспертной деятельности, позволяющей своевременно и качественно решать вопросы, которые ставят перед службой государство и общество.

По словам начальника Буда-Кошелевского межрайонного отдела подполковника юстиции Геннадия Жилицкого, в последние годы отдел прошел масштабную модернизацию экспертного оборудования, а обновление приборной базы и технических средств создало условия для работы экспертов на более высоком профессиональном уровне. Также были выделены новые помещения для секторов. Геннадий Михайлович отметил, что с каждым годом растет число проводимых экспертиз, расширяется перечень их видов, которые востребованы на практике правоохранительными органами, судами, гражданами и организациями.

– Все достигнутые результаты стали возможны благодаря высокому профессионализму работников межрайонного отдела, ведь именно они представляют для экспертного ведомства наибольшую ценность. Пользуясь случаем, хочу поздравить работников межрайонного отдела с 10-летним юбилеем образования ГКСЭ Республики Беларусь, поблагодарить за проделанную работу и пожелать им здоровья, успехов и мирного неба над головой, – подчеркнул Геннадий Жилицкий.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива

Геннадия Жилицкого