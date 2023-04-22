Давайте поддержим родную команду.

В белорусской хоккейной экстралиге продолжается финал Кубка Президента, в котором трофей оспаривают гродненский «Неман» и жлобинский «Металлург». «Волки» крупно уступили в пятом мачте со счетом 6:1 и попробуют реабилитироваться в шестом поединке. Сейчас в серии ведет «Неман» — 2:3. Права на осечку у действующего чемпиона нет, поэтому у ребят будет матч сезона. Болельщиков точно ждет яркое сражение.

Игра пройдет 22 апреля в Жлобине, начало в 16:25. Противостояние покажут в эфире телеканала «Беларусь 5». Не пропустите!

Источник: http://gp.by

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