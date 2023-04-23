Именно в первое воскресенье после Пасхи было решено провести Пасхальный фестиваль для жителей Уваровичей и близлежащих деревень.

А накануне торжественного мероприятия проделали огромную подготовительную работу. Организации и учреждения горпоселка представили свои выставки декоративно-прикладного, художественного и кулинарного искусства. Фойе Дома культуры расцвело яркими красками многочисленных работ маленьких прихожан и их родителей.

Со словами приветствия и благодарности перед собравшимися выступили настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Уваровичи иерей Вадим Грицков и благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко. Настоятель отметил важность происходящего мероприятия для воспитания будущих поколений, для единения внутри прихода.

Организаторы мероприятия подготовили разнообразную концертную программу: выступали дети, взрослые, исполнители преклонного возраста. Зажигательные номера образцового ансамбля танца «Мiлавiца» Уваровичского центра детского творчества, лирические песни в исполнении детских коллективов и коллективов Уваровичского городского дома культуры не оставили никого равнодушным. Конечноже, все участники праздника были награждены грамотами и благодарностями за участие в «Пасхальном фестивале-2023», за усердные труды и активное участие в жизнедеятельности прихода храма. Дети, авторы поделок, получили призовые места, за что также были отмечены дипломами и сладкими призами.

Первый Пасхальный фестиваль в Уваровичах завершился общим фотографированием на сцене Дома культуры.