В военном комиссариате области рассказали, что ждет людей, пытающихся уклониться от призыва на срочную военную службу.

Совсем скоро в Беларуси начнется весенняя призывная кампания. Молодые люди, получившие повестки, проходят медкомиссию и собирают необходимые документы. Но некоторые считают, что исполнить воинский долг – дело необязательное, а ответственности за уклонение от призыва можно избежать. Подобный случай произошел осенью прошлого года. По какой-то причине парень решил, что неявка в военный комиссариат позволит не служить в армии. Разумеется, это не так – было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от мероприятий по призыву на воинскую службу. Решением суда Центрального района Гомеля гомельчанина приговорили к одному году лишения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В декабре 2022 года осужденный попал под амнистию. Теперь ему предстоит пройти все призывные процедуры и отправиться

на службу.

– Молодым людям необходимо осознавать последствия такого поступка, ведь уклонение от призыва может серьезно сказаться на их будущем, а исполнить воинский долг придется даже после отбывания наказания, – рассказал начальник отдела призыва военного комиссариата области Роман Трибунах.

Вот еще один пример. В 2020 году 20-летний парень за попытку откосить был оштрафован на 80 базовых величин, что на тот момент составляло 2160 рублей. После этого молодой человек все осознал, самостоятельно пришел в военный комиссариат и был отправлен на прохождение срочной службы.

Также для наглядности практикуются выездные судебные заседания. Они могут проходить как в учреждениях образования, так и в военных комиссариатах. Все делается для того, чтобы юноши, подлежащие призыву, понимали возможные последствия уклонения от армии и не портили себе биографию, подчеркнули в военном комиссариате области.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель