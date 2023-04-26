37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) – крупнейшая радиационная катастрофа в мировой истории. В той, или иной степени, её последствия затронули многие страны, что позволяет говорить о её глобальном характере. В наибольшей степени пострадали Беларусь, Украина и Россия. Самый высокий уровень радиоактивного загрязнения территории, согласно совместному исследованию последствий аварии в рамках соглашения Еврокомиссии и правительств России, Беларуси и Украины, пришёлся на 3,62 тысячи км2. Большая часть этой территории (2,6 км2, или 71,8 %) находится в Республике Беларусь (РБ). В этом плане наша страна пострадала больше, чем Украина и Россия вместе взятые.

В 1986 году территория Буда-Кошелёвского района оказалась загрязнённой радионуклидами. В настоящее время 28 населённых пунктов района расположены на территориях с плотностью загрязнения от 5 до 15 Kи/км2. Территорий с населёнными пунктами от 0 до 1 Ки/км2 в Буда-Кошелёвском районе также 28. Населённых пунктов с годовой эквивалентной экспозиционной дозой облучения (ГЭЭДО) более 1 мЗв/год в районе нет.

После 1986 года в районе проводилось отселение из 22-х особо загрязнённых радиацией деревень и посёлков, после чего освободившаяся земля отчуждена, а дома захоронены. Отселение жителей региона прекратилось в 1996 году. В 1986 году в район преселены на постоянное место жительства 1082 человека, эвакуированные из 30-и километровой зоны Чернобыльской АЭС, – жители Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов Гомельской области. Для них построены на территории имевшихся населённых пунктов района 20 новых посёлков – отдельные дома и улицы во многих деревнях.

В настоящее время под контролем Администраци зон отчуждения и отселения по Буда-Кошелёвскому району находится 0,12 тысяч км2 территории, в том числе с плотностью загрязнения Cs-137 от 15 до 40 Kи/км2 – 0,07 Га, более 40 Kи/км2 – 0,04 Га, а также два пункта захоронения.

Преодоление последствий Чернобыльской катастрофы стало задачей государственной важности для РБ. Вопросы жизнедеятельности населения на пострадавших территориях находятся в сфере внимания государства. Вся практическая работа по данному вопросу ведётся в рамках государственных программ по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, финансирование которых составляет немалую часть бюджета страны.

В республике создана нормативно – правовая база и система социальной защиты пострадавших граждан. За эти годы получили своё развитие медицинское обслуживание, санаторно – курортное лечение и оздоровление пострадавшего населения, в том числе, – детей.

Основой системы медицинского обслуживания пострадавших граждан является диспансеризация, обеспечивающая раннее выявление заболеваний и своевременное их лечение. Действующая система диспансеризации, диагностики и лечения заболеваний позволяет, в определённой мере, компенсировать населению ущерб здоровью, который нанесла Чернобыльская катастрофа. Важное место в работе по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС занимают вопросы сохранения и укрепления здоровья ликвидаторов последствий аварии.

Эта работа в учреждении здравоохранения (УЗ) «Буда-Кошелёвская центральная районная больница (ЦРБ)» проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения (МЗ) РБ № 28 от 16 марта 2010 года «О порядке организации диспансерного обследования граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий и признании утратившими силу некоторых постановлений МЗ РБ и структурного элемента нормативного правового акта».

В УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» также ведётся государственный Регистр лиц, подвергшихся радиационному воздействию. Немалую роль в укреплении здоровья также играет санаторно – курортное лечение и оздоровление пострадавшего населения.

Усилия государства направляются также на снижение радиационного риска для здоровья людей и обеспечение их нормальной жизнедеятельности в условиях радиоактивного загрязнения. Благодаря принятым защитным мерам, снижена коллективная доза от внешнего и внутреннего облучения. Завершено переселение граждан из населённых пунктов, в которых не обеспечивались безопасные условия проживания.

В РБ только из 30-и километровой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС эвакуировано более 115 тысяч человек. Для переселенцев построено около 70 тысяч квартир и домов усадебного типа, в том числе 239 посёлков с необходимой инфраструктурой, а также 157 общеобразовательных школ на 48 тысяч мест, 116 детских садов и яслей более чем на 18 тысяч мест, поликлиники и амбулатории на 21 тысячу посещений в смену, больницы на 5 тысяч коек.

В РБ выполняется комплекс работ по содержанию отчуждённых территорий, в том числе в 30-и километровой зоне ЧАЭС. Создана система подготовки кадров и информирования населения по проблемам радиационной безопасности. Закон РБ «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» способствует защите интересов пострадавших. Функционирует система радиационного мониторинга и контроля.

Принимаемые защитные меры в агропромышленном комплексе и лесном хозяйстве позволили снизить объёмы производства сельскохозяйственной продукции со сверхнормативным содержанием радионуклидов, по сравнению с ранним послеаварийным периодом. При этом в республике неоднократно ужесточались нормативы содержания радионуклидов в продуктах питания и сырье.

Спустя 37 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС важнейшие задачи ликвидации её последствий решены, но ряд проблем имеют долгосрочный характер. С 2021 года реализуется 6-я по счёту государственная программа «По преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 2021 – 2025 годы», утверждённая Постановлением Совета Министров (СМ) РБ № 159 от 22 марта 2021 года. Её принятие – свидетельство того, что Чернобыльские проблемы по-прежнему находятся в фокусе внимания государства.

В рамках 37-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля в УЗ «Буда — Кошелевская ЦРБ» будет организована работа «горячей» телефонной линии с заведующим кабинетом медицинской статистики УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» Корсаком С.С. с 14.00 до 15.00 по телефону 7-63-94.

УЗ «Буда-Кошелёвская центральная районная больница»