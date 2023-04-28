В целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах 28 апреля во всем мире отмечается Всемирный день охраны труда. Эта информационно-разъяснительная кампания призвана привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Во всех регионах мира правительства, профсоюзные организации, организации работодателей и специалисты-практики в области охраны труда организуют и проводят мероприятия, приуроченные к Всемирному дню.

В июне 2022 года участники Международной конференции труда решили включить вопрос о безопасной и здоровой производственной среде в свод основополагающих принципов и прав в сфере труда. В связи с этим в список основополагающих конвенций были включены Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда (№ 155) и Конвенция 2006 года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (№ 187).

В результате этого решения все государства, даже если они не ратифицировали указанные конвенции, принимают на себя обязательство, добросовестно соблюдать, продвигать и претворять в жизнь принципы, касающиеся основополагающих прав, которые являются предметом этих конвенций.

В Резолюции 2022 года о включении безопасной и здоровой производственной среды в свод основополагающих принципов и прав в сфере труда признается значение диалога и сотрудничества между социальными партнерами. В документе отмечается, что создание «безопасной и здоровой производственной среды требует активного участия правительства, работодателей и работников, распределения прав, обязанностей и ответственности, а также социального диалога и сотрудничества».

Конвенции 155 и 187 устанавливают основные принципы для применения системного подхода в управлении системой охраны труда. В Конвенции 155 содержатся призывы к принятию согласованной национальной политики по охране труда. Она также требует разработки мер на национальном уровне и уровне предприятий для определения ответственности, обязанностей и прав в сфере охраны труда.

Конвенция 187 основана на системном подходе к созданию безопасной и здоровой производственной среды через разработку национальной политики, систем и программ охраны труда с целью совершенствования национальной культуры профилактики в области охраны труда. Системный подход должен быть реализован, учитывая принципы, содержащиеся в соответствующих нормах по вопросам охраны труда.

Конвенция 155 ратифицирована Законом Республики Беларусь от 5 мая 1999 г. и вступила в силу для Республики Беларусь 30 мая 2001 года.

Основные принципы создания «безопасной и здоровой производственной среды», заложенные в Конвенции 155, реализованы в законодательстве Республики Беларусь.

Право на труд, справедливое вознаграждение за него, а также на здоровые и безопасные условия труда относятся к основополагающим правам граждан, гарантированным Конституцией Республики Беларусь.

В целях реализации данных прав в республике сформирована соответствующая законодательная база, регламентирующая права и обязанности, как нанимателей (работодателей), так и работников (работающих). Ее основу образуют Трудовой кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране труда», акты Главы государства, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения, а также принятые в их развитие нормативные правовые акты и технические правовые акты.

Основные направления государственной политики в области охраны труда определены в статье 5 Закона Республики Беларусь «Об охране труда». К ним относятся:

приоритет сохранения жизни и здоровья работающих;

ответственность работодателя за создание здоровых и безопасных условий труда;

комплексное решение задач по улучшению условий и охраны труда путем реализации комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда, с учетом других направлений экономической и социальной политики, достижений в области науки и техники;

внедрение систем управления охраной труда;

социальная защита работающих, возмещение вреда лицам, потерпевшим при несчастных случаях на производстве и (или) получившим профессиональные заболевания;

установление единых требований по охране труда для всех работодателей;

использование экономических методов управления охраной труда, участие государства в финансировании мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

информирование граждан, обучение работающих по вопросам охраны труда;

взаимодействие республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, контролирующих (надзорных) органов, профессиональных союзов (далее — профсоюзы), работодателей по вопросам охраны труда;

сотрудничество между работодателями и работающими;

использование международного опыта организации работы по улучшению условий и повышению безопасности труда.

Управление по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома