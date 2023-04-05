– Владимир Сергеевич, говоря о празднике, нельзя не коснуться исторических дат и событий, сыгравших определенную роль в становлении военного комиссариата.

– 105 лет назад, 8 апреля 1918 года, были образованы местные органы военного управления – военные комиссариаты. Проведенная в 1938 году их реорганизация позволила усовершенствовать систему учета военнообязанных и призыва в условиях мирного и военного времени. 30 июля того же года Директивой Гомельского областного военного комиссариата был сформирован Буда-Кошелевский (Уваровичский) районный военный комиссариат.

С тех пор и до настоящего времени военный комиссариат не единожды менял свое название и структуру. К примеру, вследствие реорганизации, прошедшей в 2015 году, изменилась и организационно-штатная структура военкомата, объединившего два района – Буда-Кошелевский и Чечерский.

– Какие задачи сегодня стоят перед коллективом райвоенкомата?

– Могу с уверенностью сказать, что сегодня военный комиссариат – это коллектив, который решает вопросы мобилизационной готовности организаций и предприятий Буда-Кошелевского и Чечерского районов, проводит учетно-призывную работу, отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения, а также на военные факультеты гражданских учебных заведений, целенаправленно занимается вопросами военно-патриотического воспитания молодежи и рядом других направлений.

– И все же, на что направлены приоритеты в работе?

– Главной задачей, стоящей перед сотрудниками военного комиссариата, всегда была и остается мобилизационная готовность. Это состояние, когда и органы управления, и военный комиссариат, то есть система мобилизационного развертывания, готовы в любой момент осуществить прием мобилизационных ресурсов и поставку их в войска.

В настоящее время как никогда видны результаты деятельности работников военного комиссариата, основной направленностью которого был и остается достоверный и качественный учет военнообученных ресурсов. А каждый уважающий себя гражданин, состоящий на воинском учете, знает, что он обязан сообщить об изменениях своего места нахождения в военный комиссариат. Тем самым мы способны в любое время мобилизовать граждан, если в этом возникнет необходимость.

– Уверена, вы, как человек военный, гражданин своей страны и патриот, внимательно смотрели Послание главы государства к белорусскому народу и Национальному собранию. Что задело за живое?

– Абсолютно согласен с каждым словом Президента. Особенно с тем, когда Александр Григорьевич подчеркнул, что в новейшей истории Беларуси вопрос сохранения суверенитета и независимости еще никогда не стоял так остро. Ситуация на мировой политической арене способствует тому, что сегодня как никогда мы должны быть единым народом, неким монолитом, неподвластным никаким вызовам извне. И если каждый из нас на своем рабочем месте будет качественно выполнять поставленные задачи, не считаясь с личным временем, никто и ничто нам не страшны.

– В профессиональный праздник что пожелаете коллективу?

– Искренние слова поздравлений хочется направить ветеранам военного комиссариата, тем, кто в разные годы служил и работал в его стенах: военнослужащим и гражданскому персоналу, проходящим службу и работающим сегодня.

Желаю всем крепкого здоровья, активной жизненной позиции, мира, добра, оптимизма. Уверен, что боевая закалка, верность обязательствам и воинским традициям будут всегда оставаться залогом успешной деятельности в выполнении воинского и конституционного долга.



Наталья ЛОГУНОВА

Фото Алины Юринской