Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провозгласила 5 мая Всемирным днем гигиены рук. Дата 5.5. символизирует по 5 пальцев на каждой из рук человека.

В 2023 году Всемирный день гигиены рук проходит под девизом «Ускоряйте совместные действия. СПАСАЙТЕ ЖИЗНИ. Обрабатывайте руки». Этот день призван напомнить людям о влиянии мытья рук на здоровье. Руки – основной фактор передачи болезнетворных микроорганизмов. Очень важно взрослым быть примером для своих детей и обучить их правилам гигиены рук.

Мытьё рук — это процедура, задачей которой является очистка наших рук от излишнего количества микроорганизмов. Именно на руках скапливаются в огромном количестве болезнетворные микроорганизмы. На немытых руках исследователи находят возбудителей таких заболеваний, как дизентерия, брюшной тиф, холера. Когда мы забываем помыть руки, то становимся переносчиками этих микроорганизмов. Кроме того, самыми грязными предметами считаются: мобильный телефон, клавиатура компьютера, кнопки лифта и другие предметы, к которым чаще всего прикасаются руками. Каждому взрослому известно, что после прогулки, после посещения туалета и минимум.перед едой надо обязательно мыть руки. Это – программа

Помните! Под обручальными кольцами, браслетами, часами обитают миллионы бактерий.

Как правильно мыть руки? Специалисты санитарно-эпидемиологической службы предлагают поступать так:

смочите руки водой; возьмите достаточное количество мыла, чтобы покрыть все поверхности рук; потрите одну ладонь о другую; правой ладонью разотрите тыльную поверхность левой кисти, переплетая пальцы, и наоборот; переплетите пальцы, растирая ладонью ладонь; соедините пальца в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирайте ладонь другой руки; охватите большой палец левой руки правой ладонью и потрите его круговым движением; поменяйте руки; круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки потрите левую ладонь; поменяйте руки; смойте мыло с рук проточной водой; тщательно высушите руки; используйте полотенце для закрытия крана.

Мыть руки необходимо:

Перед:

-приготовлением или приемом пищи, в т.ч. для детей;

-использованием контактных линз для глаз;

-обработкой ран;

-приемом лекарственных средств;

После:

-контакта с загрязненными предметами (мусорное ведро, инвентарь для уборки и т.д.);

-посещения туалета и смены подгузника у ребенка;

-обработки сырых пищевых продуктов, особенно мяса, птицы;

-контакта с животными, их игрушками, принадлежностями;

-контакта с кровью или любыми другими биологическими жидкостями организма (рвотные массы, выделения из носа, слюна);

-контакта с грязной поверхностью, предметами (земля, канализация и т.д.)

-поездки в общественном транспорте, посещения общественных мест (магазин, рынок и др.).

Мойте или дезинфицируйте руки до и после любого вида медицинской обработки как, например, очищение или перевязка раны. Если вы кашляете или простужены, мойте или очищайте руки после чихания или кашля, чтобы предотвратить распространение микробов на поверхностях, которых могут касаться окружающие вас люди. Лучше всего если при чихании или кашле вы будете пользоваться одноразовой бумажной салфеткой или носовым платком, а не ладонями.

Если проточная вода недоступна, воспользуйтесь средствами для дезинфекции рук, например антибактериальными салфетками или антибактериальным гелем. Они обычно расфасованы в компактную упаковку, поэтому их удобно носить в кармане или сумочке.

Помните о высокой концентрации микроорганизмов в общественном транспорте и различных учреждениях и пользуйтесь антибактериальными салфетками или гелем для обработки своих и детских рук каждый раз после поездки на автобусе, трамвае, поезде или посещения какого-либо учреждения.

Личная гигиена — это индивидуальное дело человека, но проблема нечистоплотности может иметь печальные последствия для здоровья, поэтому представители Всемирной организации здравоохранения рекомендуют следить за гигиеной рук.

Содержать руки в чистоте довольно просто, сложнее – не забывать делать это. Помните, что чистые руки сохранят здоровье Вам и Вашим близким!

5 мая 2023 года с 12.00 до 13.00 по телефону 7-15-08

будет работать «прямая» линия. На вопросы ответит районный инфекционист Маханова О.Л.

УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» и УГ «Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпидемиологии»