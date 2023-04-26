Сегодня почетный работник АПК принимал поздравления от представителей общественности, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи и управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Поздравили почетного труженика сельскохозяйственной сферы, пожелали здоровья, долголетия, а также преподнесли памятные подарки в этот день начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко, и.о. начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ольга Лукашенко, председатель райкома профсоюза работников АПК Валентина Ксензова, председатель районного Совета ветеранов Александр Куриленко и ответственный секретарь ветеранской организации Мария Майсейкова. Пользуясь случаем, присутствующие поздравили Бориса Степановича с наступающим праздником – Днем Победы, а представитель районного участка почтовой связи вручила материальную помощь, предусмотренную ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны.

В детстве Борис Степанович получил инвалидность в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны. Но это не помешало ему успешно реализовать себя на профессиональном поприще. В разное время он трудился механизатором в Жлобинском районе, работал заместителем и руководителем Буда-Кошелевского хлебоприемного пункта. 20 лет он отдал профессии агронома, выращивая сортовые семена овощных культур.

Алина ЮРИНСКАЯ

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