Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, передает корреспондент БелТА.

Президент отметил, что сегодняшнее торжество традиционно приурочено к самому почитаемому белорусами, особенно старшего поколения, празднику — Дню Великой Победы. Глава государства напомнил, что 78 лет назад (2 мая 1945 года) Берлин уже был повержен, и основную роль в этом сыграл 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Жукова.

«В те майские дни рабочие и крестьяне с ликованием проводили митинги, брали на себя повышенные трудовые обязательства: война закончилась. И мы сохранили эту святую традицию», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что накануне Дня Победы государственные награды вручаются тем, кто, подобно героическим отцам, матерям, дедам белорусов, не жалеет сил, таланта, времени, а порой и жизни для покорения профессиональных вершин во благо родной страны.

Большинство тех, кто сегодня приглашен во Дворец Независимости, пережили радость именно трудовых побед и представляют самые мирные профессии, отметил Президент. Государственных наград и почетных званий удостоены предприятие — производитель молочной продукции, учителя и врачи, деятели культуры и ученые, строители и промышленники, производители техники, транспортники и экономисты, изобретатели и юристы. А также те, кто выбрал делом своей жизни полеты в небо, посвятил себя искусству, сохраняет белорусскую заповедную природу, с ювелирной точностью создает прекрасное.

«От всего сердца поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю крепкого здоровья, благополучия и вдохновения. С наступающим Днем Победы! Пусть этот всенародно любимый праздник и особая церемония, приуроченная к нему, служат для вас путеводной звездой в дороге к новым профессиональным и жизненным успехам», — пожелал глава государства.

Президент наградил орденом Трудовой Славы гродненское предприятие «Молочный мир». Оно отмечено наградой за значительные достижения в перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и изготовление продукции высокого качества.

Орден Почета Александр Лукашенко вручил генеральному директору национального парка «Нарочанский» Василию Коржову и члену районной организации ветеранов Ленинского района Гродно Белорусского общественного объединения ветеранов Валентине Барановой. Этой награды также удостоены заместитель начальника отдела государственного обвинения управления Генеральной прокуратуры по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Михаил Ковалев, первый заместитель директора по закупкам ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» Владимир Барановский и тракторист-машинист хозяйства «АгроНива» Валерий Якубич.

/Будет дополнено/.







Источник: http://gp.by

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