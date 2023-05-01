Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Став поистине народным, Первомай объединяет людей разных поколений, всех, кто трудится на благо Родины, — отметил глава государства. — Добросовестное и ответственное отношение к делу позволило белорусам выстоять в самые сложные периоды истории и построить независимое государство. Служение общей цели всегда было и остается мерилом успеха и признания на нашей земле. Созидая и реализуя замыслы и мечты, мы придаем жизни смысл, личными успехами и достижениями приумножаем национальное достояние».

Александр Лукашенко пожелал, чтобы каждый человек нашел свое призвание, которое приносило бы радость новых открытий и самореализации. Президент поблагодарил представителей всех профессий за ежедневные трудовые подвиги, мастерство и постоянное стремление к развитию.

«Мира и добра вам! С Первомаем!» — пожелал глава государства.

Поздравление Президента Беларуси с Праздником труда

Уважаемые соотечественники!

Примите поздравления с Праздником труда!

Став поистине народным, Первомай объединяет людей разных поколений, всех, кто трудится на благо Родины.

Добросовестное и ответственное отношение к делу позволило белорусам выстоять в самые сложные периоды истории и построить независимое государство. Служение общей цели всегда было и остается мерилом успеха и признания на нашей земле.

Созидая и реализуя замыслы и мечты, мы придаем жизни смысл, личными успехами и достижениями приумножаем национальное достояние.

Искренне желаю, чтобы каждый человек нашел свое призвание, которое приносило бы радость новых открытий и самореализации. Благодарю представителей всех профессий за ежедневные трудовые подвиги, мастерство и постоянное стремление к развитию.

Мира и добра вам! С Первомаем!

Александр Лукашенко.

1 мая 2023 г.

belta.by