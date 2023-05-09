Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Этот праздник стал символом несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощением всенародного сопротивления нацизму в любых его обличиях, — говорится в поздравлении. — Память о подвиге поколения победителей сквозь время выступает великой объединяющей силой, служит жизненным ориентиром для нас, не знавших ужасов войны и тягот послевоенного восстановления».

Правда Победы и энергия созидания помогают белорусам быть сильнее, обеспечивают надежную защиту и процветание родной земли, уверен глава государства. «Укрепляя ее потенциал и авторитет своими трудовыми победами и достижениями, современники делают все, чтобы никто и никогда не смог нас сломить и уничтожить», — добавил Президент.

Он подчеркнул, что в эти дни Беларусь отдает дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь Победы, сокрушил фашистское зло, подарил человечеству мирное будущее и надежду на то, что самая жестокая в его истории война окажется последней.

«Мы помним каждого, кто погиб в той войне, кто громил врага на фронте, вел с ним борьбу в рядах партизан и подпольщиков, кто обеспечивал надежный тыл и самоотверженно трудился, и благодарны тем, кто сегодня бережно сохраняет и передает память о бессмертном подвиге, — заявил Александр Лукашенко. — Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия, а также счастья, мира и добра каждой белорусской семье».

Поздравление Президента с Днем Победы

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Этот праздник стал символом несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощением всенародного сопротивления нацизму в любых его обличиях.

Память о подвиге поколения победителей сквозь время выступает великой объединяющей силой, служит жизненным ориентиром для нас, не знавших ужасов войны и тягот послевоенного восстановления.

Уверен, правда Победы и энергия созидания помогают белорусам быть сильнее, обеспечивают надежную защиту и процветание родной земли. Укрепляя ее потенциал и авторитет своими трудовыми победами и достижениями, современники делают все, чтобы никто и никогда не смог нас сломить и уничтожить.

В эти дни Беларусь отдает дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь Победы, сокрушил фашистское зло, подарил человечеству мирное будущее и надежду на то, что самая жестокая в его истории война окажется последней.

Мы помним каждого, кто погиб в той войне, кто громил врага на фронте, вел с ним борьбу в рядах партизан и подпольщиков, кто обеспечивал надежный тыл и самоотверженно трудился, и благодарны тем, кто сегодня бережно сохраняет и передает память о бессмертном подвиге.

Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия, а также счастья, мира и добра каждой белорусской семье.

Александр Лукашенко.