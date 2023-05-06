Сегодня на территории гимназии райцентра была заложена «Аллея Славы». В посадке туй участие приняли активисты районного Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» и юные гимназисты.

Эта аллея создана в знак памяти о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла Буда-Кошелевского района и в честь 78-летия Великой Победы.

Таблички с именами героев-земляков, мужественно сражавшихся за Родину в годы войны, а также QR-кодами, по которым можно перейти в интернет и увидеть подробную информацию о них, установлены возле посаженных деревцев.

По словам активистки общественного объединения «Патриоты Беларуси» Натальи Гончаровой, посадка аллеи – прекрасная идея, помогающая воспитывать молодежь в духе патриотизма. Кроме того, это хорошая возможность сохранить память о людях, сражавшихся за нашу счастливую жизнь, мирное небо над головой, свободу и независимость нашей страны. Каждое посаженное деревце не просто дань памяти и уважения героям, – это своеобразное соединение прошлого, нынешнего и будущего поколений, которые должны свято беречь и вечно помнить о героических подвигах, мужестве и самоотверженности наших предков.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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