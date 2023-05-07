В первом сете белорусская теннисистка выиграла у лидера мирового рейтинга польки Иги Свентек со счетом 6:3, потом с таким же результатом уступила, а в решающей партии снова победила со счетом 6:3.

Две лучшие на сегодняшний день теннисистки мира во второй раз подряд играли в финалах крупных турниров. В конце апреля в решающем поединке соревнований в немецком Штутгарте Арина Соболенко уступила Иге Свентек в двух сетах — 3:6, 4:6.

Для Арины Соболенко финал был 23-м в профессиональной карьере, в 13 она победила. На пути к финальному матчу Соболенко поочередно переиграла румынку Сорану Кырстю (44-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 6:3, колумбийку Камилу Осорио (115) — 6:4, 7:5, россиянку Мирру Андрееву (194) — 6:3, 6:1, египтянку Маяр Шериф (59) — 2:6, 6:2, 6:1 и гречанку Марию Саккари (9) — 6:4, 6:1. В 2021 году Арина Соболенко была победительницей мадридского турнира.

Вчера в полуфинале парного разряда белоруска Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад Майя одолели в трехсетовом матче американо-канадский дуэт Тейлор Таунсенд / Лейла Фернандес — 6:4, 0:6, 10:6. Завтра в финале белорусско-бразильский тандем встретится с американской парой Джессика Пегула / Кори Гауфф.

Также завтра в решающем поединке мужского одиночного разряда соперником испанца Карлоса Алькараса (2) будет немец Ян-Леннард Штруфф (65).