«Белавиа» изменит правила провоза ручной клади с 15 мая, сообщили БелТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Сообщается, что портпледы и товары, которые были приобретены в duty free, больше не будут перевозиться дополнительно к ручной клади. В «Белавиа» пояснили, что эти вещи необходимо складывать в ручную кладь либо в багаж. Однако если пассажир летит без ручной клади, то портплед можно будет перевозить в салоне.

Кроме этого, появится маркировка ручной клади, которую пассажиры будут получать при регистрации или при посадке. Бирки будут зависеть от типа размещения в салоне: чемодан на колесах или крупная сумка (синяя бирка) и рюкзаки и дамские сумки (зеленая бирка). Особенности габаритов и веса можно узнать подробнее на сайте «Белавиа».