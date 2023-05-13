«Белавиа» изменит правила провоза ручной клади с 15 мая, сообщили БелТА в пресс-службе авиаперевозчика.
Сообщается, что портпледы и товары, которые были приобретены в duty free, больше не будут перевозиться дополнительно к ручной клади. В «Белавиа» пояснили, что эти вещи необходимо складывать в ручную кладь либо в багаж. Однако если пассажир летит без ручной клади, то портплед можно будет перевозить в салоне.
Кроме этого, появится маркировка ручной клади, которую пассажиры будут получать при регистрации или при посадке. Бирки будут зависеть от типа размещения в салоне: чемодан на колесах или крупная сумка (синяя бирка) и рюкзаки и дамские сумки (зеленая бирка). Особенности габаритов и веса можно узнать подробнее на сайте «Белавиа».
В пресс-службе также пояснили, что эти изменения связаны не только с международными требованиями, но и с комфортом пассажиров, так как это позволит оптимально распределять провозимые вещи в салоне.
Источник: http://gp.by
Источник: http://gp.by
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