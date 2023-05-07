Линейку 180-тонных БЕЛАЗов пополнил самосвал нового поколения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Собранный в экспериментальном цехе БЕЛАЗ-75184 получил облегченную литосварную раму повышенной прочности, мощный двигатель, эффективную электротрансмиссию переменного тока, оптимизированнyю кинематику подвески и систему быстрой разгрузки кузова.

Новинка создана на основе многолетнего опыта разработки, производства, эксплуатации и обслуживания своих предшественников в линейке 180-тонников. «Первые модели этой серии — БЕЛАЗ-75180 и БЕЛАЗ-75182 — хорошо зарекомендовали себя в карьерах разных стран мира, но актуальные вызовы требуют переосмысления и модернизации. Ряд новых конструкторских решений, важных технических доработок и улучшений сделали их приемника — БЕЛАЗ-75184 — еще надежнее, эффективнее и комфортнее», — подчеркнули в пресс-службе.

По словам генконструктора предприятия Александра Насковца, потенциал у самосвалов такого класса грузоподъемности довольно высок. В частности, в российских компаниях горнорудной промышленности и золотодобывающей отрасли крайне востребованы именно 180-тонные самосвалы. «Взамен техники зарубежных конкурентов, которые покинули рынок РФ, мы можем предложить свою надежную и выгодную в эксплуатации обновленную машину», — констатировал он.

В конструкции несущих элементов БЕЛАЗ-75184 использованы высокопрочные стали. В наиболее напряженных местах рамы конструктивно заложены литые упрочняющие элементы. Обновлена и оптимизирована кинематика подвески. Данные улучшения помогли уменьшить нагрузки на несущие элементы, снизить массу рамы, нарастить ее прочность и ресурс, а также надежность, маневренность и плавность хода новой модели.

Силовая начинка самосвала представлена дизельным двигателем мощностью 2 тыс. л.с. Кроме того, машина укомплектована электромеханической трансмиссией переменного тока. Опыт показывает, что ее применение снижает затраты на содержание техники, улучшает его тягово-динамические качества, увеличивает производительность перевозок, сокращает время на проведение техобслуживания.

У нового 180-тонника увеличенный до 2,5 тыс. л объемный топливный бак с системами быстрой заправки, контроля уровня топлива, функцией сбора и слива конденсата.

Теперь перспективную новинку ожидают внутризаводские испытания.

ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.

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