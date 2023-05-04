Белорусы могут бесплатно отправить почтовые карточки ко Дню Победы в рамках акции «Белпочты», сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Ко Дню Победы 5 и 9 мая «Белпочта» в выделенных объектах почтовой связи Беларуси проведет акцию «Отправь весточку ветерану». Каждый желающий может приобрести простые почтовые карточки и бесплатно отправить их адресатам по всей Беларуси.

В пресс-службе отметили, что 9 мая — это не просто праздник, а один из великих дней, почитаемый во многих странах мира. «Это знаменательная дата для всего белорусского народа, важный праздник для каждой семьи, это дань памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто приближал Победу. Вклад внесли и сотрудники полевой почты. Рискуя своими жизнями, они доставляли почту бойцам на линию фронта, письма-треугольники связывали бойцов с родным домом. Почта помогала жителям огромной страны не терять друг друга, объединять семьи, разлученные войной», — отметили на предприятии.

БелТА

Список отделений почтовой связи, где будет проходить акция, можно посмотреть на сайте «Белпочты».