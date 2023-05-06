Об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов на торжественном закрытии открытого турнира по боксу среди мужчин и женщин (элита) в честь Дня Победы в Гомеле.

«И сегодняшние соревнования пример этому. Спортсмены Беларуси и России являются участниками всех международных соревнований. А те соревнования, которые проходят без нас, будут просто бедными и неинтересными. Мы только за уважение и любовь к спорту», — подчеркнул он.

Открытый турнир по боксу, посвященный Дню Победы, стартовал 3 мая. За награды спорили около 70 боксеров из Беларуси и России.

Сегодня прошли финальные поединки.

Спортивное событие нацелено на популяризацию бокса, укрепление дружественных связей между странами, которые представляют участники, повышение уровня спортивного мастерства боксеров.

Также Борис Грызлов посетил сегодня Российский центр науки и культуры в Гомеле, ознакомился с культурной сокровищницей Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Гомельщина официально