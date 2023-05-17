База ввезенного автотранспорта обновлена на едином интернет-портале таможенных органов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В базе есть сведения о дате выпуска транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях 8701 (за исключением субпозиции 870110), 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 (за исключением субпозиций 871620, 871680, 871690) Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Чтобы выполнить поиск, потребуется ввести либо один VIN-номер, либо номер шасси, либо номер кузова. При этом номер ввода должен состоять максимум из 17 символов и иметь только арабские цифры и символы латинского алфавита (за исключением символов I, O и Q). При этом поиск нужно проводить по двум базам поочередно.

belta.by