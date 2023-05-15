В Беларуси на 1 мая проживают 122,1 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются почти 400 тыс. детей, то есть каждый пятый ребенок в республике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Поддержка семей с детьми — национальный приоритет. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, и это заложено в Конституции Беларуси.

Семьям при рождении, усыновлении третьего или последующего ребенка назначается семейный капитал. С 1 января 2023 года его размер составляет Br29 950. В 2023 году на предоставление семейного капитала в республиканском бюджете предусмотрено Br430 млн.

В ОАО «АСБ Беларусбанк» за весь период реализации программы открыто почти 126 тыс. вкладов «Семейный капитал», на которые зачислено $826 млн и более Br1 млрд. В I квартале этого года открыто 4 тыс. счетов.

На 1 мая принято более 68 тыс. решений о досрочном распоряжении семейным капиталом, из них 83% — на решение жилищных вопросов семьи, 7% — на получение образования, 10% — на медуслуги.

В целом расходы госбюджета на меры социальной защиты семей с детьми ежегодно составляют свыше 3% ВВП. Социальная защита семьи в Беларуси обеспечивается через предоставление госпособий при рождении и воспитании детей, семейного капитала при рождении третьего либо последующего ребенка, адресной социальной помощи и социальных услуг, гарантий в сфере труда, пенсионного обеспечения, жилищно-кредитных отношений и в иных сферах жизнедеятельности семьи.

В Беларуси 15 мая отмечается День семьи. Этот день призван привлечь внимание к семье как важнейшему социальному институту. К празднику приурочен ряд мероприятий, которые проходят по всей стране.

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