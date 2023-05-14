Более 53,3 тыс. 11-классников напишут ЦЭ по русскому и белорусскому языкам сегодня, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

«Для участия в централизованном экзамене зарегистрировано 53 316 человек. Большинство из них — 41 776 школьников — выбрали для испытаний русский язык, 11 509 — белорусский. Экзамен стартует по всей стране одновременно в 11.00. Выпускники централизованно в сопровождении педагогов прибудут в пункты ЦЭ за час. Варианты экзаменационных заданий засекречены, они будут доставлены фельдъегерской службой непосредственно в пункты сдачи. Таковых по стране насчитывается 144», — рассказал Юрий Миксюк.

Выпускник 11 класса должен прибыть в пункт проведения с пропуском, документом, удостоверяющим личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца, справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), ручкой (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета. Школьники без документа, удостоверяющего личность, к прохождению испытаний не будут допущены. Не попадут на экзамен и опоздавшие — те, кто прибудут на ЦЭ после вскрытия пакета с экзаменационными работами.

Участник ЦЭ, не явившийся на испытание либо освобожденный от него непосредственно во время экзамена по уважительным причинам (заболевание или другие не зависящие от учащегося обстоятельства, подтвержденные документально), сможет сдать ЦЭ в резервные дни или иные сроки. Первый этап резервных дней состоится 23 и 25 мая, второй этап запланирован на 13 и 15 июля, третий — на 21 и 23 августа. Необходимо помнить, что сдающие централизованный экзамен в августе участвовать в приемной кампании в вузы не смогут, пойти учиться можно будет только в учреждения профессионально-технического образования.

Получив в аудитории бланк экзаменационных заданий, участнику централизованного экзамена необходимо убедиться, что номер варианта бланка ответов соответствует номеру варианта экзаменационной работы. Выпускнику следует записать номер бланка ответов в пропуск. После того, как отведенное на испытание время закончится, а на экзамен по государственным языкам выделяется 120 минут, молодой человек должен сдать экзаменационные материалы и листы для рабочих записей. Те, кто закончат выполнение работы раньше отведенного времени, могут покинуть аудиторию.

Важно помнить, что согласно правилам проведения ЦЭ, участникам категорически запрещается проносить и использовать в аудиториях, где проводится экзамен, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, ручки, пропуска и калькулятора (только на ЦЭ по химии и физике). Также нельзя фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, меняться местами в аудитории, экзаменационными материалами, пользоваться помощью других участников. Накажут за внесение информации в бланк ответов после окончания времени экзамена, за наличие при себе средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, а также шпаргалок на любых носителях, другие устройства приема, хранения и передачи информации. Кроме того, запрещено выносить из аудиторий и пункта проведения ЦЭ экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки, фотографировать экзаменационные материалы, разговаривать между собой в аудиториях, обмениваться чем-либо с другими участниками ЦЭ, произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения без сопровождения педработника. Нарушителей мгновенно удалят из аудитории, и сдать ЦЭ они смогут только в августе, лишившись в этом году возможности поступать в вуз.

Выйти из аудитории во время ЦЭ можно только по уважительной причине (в том числе плохое самочувствие, физиологические потребности) и только в сопровождении педагогического работника, который обеспечивает проведение ЦЭ вне аудитории. При выходе нужно будет оставить экзаменационные материалы и листы для рабочих записей на рабочем месте рядом с документом, удостоверяющим его личность. Ответственный педработник проверит в присутствии участника ЦЭ комплектность оставляемых экзаменационных материалов. Время отсутствия молодого человека будет включено в общее время прохождения ЦЭ.

Информацию о результатах ЦЭ можно будет получить на сайте Республиканского института контроля знаний. Сертификат участнику выдадут в его учреждении общего среднего образования под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

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