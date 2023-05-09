Более 90% белорусов считают Великую Отечественную войну одним из самых важных событий в истории нашей страны. Такие данные телефонного социологического опроса корреспонденту БЕЛТА привел заместитель директора по научной и инновационной работе Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николай Сухотский.

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси провел с 27 марта по 11 апреля телефонный опрос населения «Общественное мнение о событиях Великой Отечественной войны, исторической памяти». Выборка — 902 респондента.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: согласны ли вы с тем, что одним из самых важных событий в истории нашей страны является Великая Отечественная война?

«Согласен» — так ответили 90,5% опрошенных, «Не согласен» — 5%. Затруднились ответить — 4,5% респондентов.

«Вопреки неоднократным попыткам подвергнуть ревизии историю страны, центральное место в исторической памяти белорусов занимает Великая Отечественная война, события которой вызывают наибольший интерес. Важнейшими событиями, связанными с Великой Отечественной войной, в исторической памяти общества выступают победа, освобождение и сопротивление (партизанское и подпольное движение в годы войны). И десятилетиями народная память о тех радостных и трагических событиях объединяет всех белорусов, независимо от конфессии, места проживания, возраста, — отметил Николай Сухотский. — Это героический подвиг и тяжелые испытания народа в период, который будет оставаться еще долгие годы одним из наиболее важных в истории Беларуси. А день Победы будет всегда особенно значим для большинства граждан, оставаясь главным всенародным праздником страны».

belta.by