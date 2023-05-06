Одноименная акция проходит на протяжении 36 лет в районах, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

Организатором проекта в этом году являются Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерство культуры, Министерство образования, Белорусский фонд мира. Художественный руководитель – заслуженный артист Беларуси Владимир Радивилов.

Уваровчане всегда с радушием принимают гостей. Ведь они привозят с собой отличное настроение и замечательные номера. В этом году в концерте принимали участие заслуженный коллектив Республики Беларусь фольклорный ансамбль «Купалинка» и артисты белорусской эстрады. Вела программу «Дети Беларуси за мир и созидание» – бессменный автор проекта Екатерина Копелева.

В фойе Дома культуры организовали выставку-конкурс юных художников, мастеров ДПИ «Беларусь – краiна мiру». Выставка проходит под эгидой Белорусского фонда мира. Дипломантами 1 степени стали: Марьяна Чешун, Мария Кабаева, Маргарита Зыблева, Екатерина Вшола, Валерия Жилицкая, Софья Жилицкая, Юлия Пинчукова, Сергей Ислямов, народная студия ДПИ «Чараунiцы» (Уваровичский ЦДТ), кружок «Белорусский сувенир» (Уваровичский ГДК), Полина Иваненко (Узовская школа).

Не менее ярким и запоминающимся стало и выступление юных артистов Будакошелевщины. С яркими вокальными и хореографическими номерами выступили певцы и танцоры Буда-Кошелевского ЦРДК, Уваровичского центра детского творчества, Буда-Кошелевской и Уваровичской детских школ искусств.

Дипломами 1 степени за активное участие в 37-й международной социально-творческой акции «В будущее – с надеждой» были награждены: София Палубец, Татьяна Руденкова (Буда-Кошелевский ЦРДК), Валерия Петриашвили (Уваровичская ДШИ), образцовый хореографический коллектив «Простор» (Буда-Кошелевская ДШИ), заслуженный коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль танца «Мiлавiца» в двух возрастных категориях (Уваровичский ЦДТ).

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко поблагодарила артистов за отличный подарок всем жителям Будакошелевщины и вручила Екатерине Копелевой приветственный адрес от руководства района.