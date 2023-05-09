Праздничные мероприятия развернулись на центральной площади города.
Жители и гости райцентра увидели театрализованную постановку «Партизанская жизнь».
Каждый желающий смог отведать солдатской каши и присоединиться к исполнению всеми любимой «Катюши».
Были широко представлены торговые ряды, выставка-продажа сувенирной продукции и фотозоны.
На этом праздничные мероприятия не закончились. В 12.00 эстафету принял гала-концерт победителей районного конкурса «И играла гармонь в День Победы».
Программа праздничных мероприятий продолжилась концертной программой индивидуальных исполнителей и творческих коллективов Будакошелевщины «Нам жить и помнить!»
«#заПобеду»
Выступление рок-группы «Last Heart»
В 20.00 приглашаем молодежь на дискотеку, а завершатся мероприятия в 23.00 ярким салютом.
Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото автора и Алины Юринской