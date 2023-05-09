Праздничные мероприятия развернулись на центральной площади города.

Жители и гости райцентра увидели театрализованную постановку «Партизанская жизнь».

Каждый желающий смог отведать солдатской каши и присоединиться к исполнению всеми любимой «Катюши».

Были широко представлены торговые ряды, выставка-продажа сувенирной продукции и фотозоны.

На этом праздничные мероприятия не закончились. В 12.00 эстафету принял гала-концерт победителей районного конкурса «И играла гармонь в День Победы».

Программа праздничных мероприятий продолжилась концертной программой индивидуальных исполнителей и творческих коллективов Будакошелевщины «Нам жить и помнить!»

«#заПобеду»

Выступление рок-группы «Last Heart»

В 20.00 приглашаем молодежь на дискотеку, а завершатся мероприятия в 23.00 ярким салютом.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора и Алины Юринской