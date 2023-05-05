Цель реформы трансформации предпринимательской деятельности — простые и понятные правила игры для всех субъектов хозяйствования. Об этом заявила замминистра экономики Татьяна Бранцевич во время диалоговой площадки с представителями бизнеса в Брестской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Это мероприятие — второе из серии встреч с деловым сообществом для информирования о сути реформы по трансформации предпринимательской деятельности, предложенной правительством.

Центральной темой дискуссии стало обсуждение проекта Закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности».

«Действующим предпринимателям предлагаются стимулы к переходу на новый уровень развития: ускоренный, то есть «день в день» порядок перерегистрации из ИП в коммерческую организацию, упрощение администрирования бизнес-процессов, расширение доступа к государственной финансовой поддержке. Цель реформы — простые и понятные правила игры для всех субъектов хозяйствования. Это в целом важный позитивный сигнал деловому сообществу», — сказала Татьяна Бранцевич.

Участники встречи получили подробные разъяснения со стороны государственных органов по всем вопросам, которые касаются законопроекта. На предстоящей неделе информационная работа с предпринимателями будет продолжены в других регионах Беларуси.

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