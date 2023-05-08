Белорусский республиканский союз молодежи приглашает юношей и девушек принять участие во втором сезоне республиканской патриотической акции «Беларусь: до и после», которая стартует 9 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, координатор акции Екатерина Лакисова.

«Первый сезон молодежной инициативы, направленной на популяризацию достижений в социально-культурном и экономическом аспектах жизни белорусского народа в период с 1941 года до наших дней, проходил с 9 мая по 22 июня прошлого года. Молодые белорусы проявили интерес к поисковой и исследовательской работе. Выбрав объекты, они посещали музеи, архивы и библиотеки, чтобы найти исторические фотографии зданий и сооружений и изучить их историю. После этого создавали сравнительные фотографии и публиковали их в социальных сетях с определенными хештегами. Лучшие снимки мы отобрали для тематической выставки и презентации ее в Бресте. Стоит отметить, что выставка объехала всю Беларусь и даже побывала в России», — рассказала Екатерина Лакисова.

По ее словам, от участников открытых диалогов, а также «Зачетных разговоров» поступили предложения о том, чтобы продолжить акцию «Беларусь: до и после» в Год мира и созидания. «Безусловно, мы прислушиваемся к молодежному мнению, такие созидательные посылы поддерживаем, — подчеркнула координатор акции. — Фото от молодежи мы ждем по 9 июня включительно. Условия участия в акции прежние — поиск и публикация в личном профиле социальной сети Instagram сравнительных фотографий «Беларусь: до и после» военного периода и настоящих дней с указанием хештегов #Беларусьдоипосле, #мирноенебо, #годмираисозидания, #БРСМ и отметкой в публикации официального аккаунта @brsm_by. Лично я уже знаю, какое фото буду размещать в своем аккаунте. Когда мы с коллегами изучали историю комсомола (в этом году 105-летие ВЛКСМ), в архивах БЕЛТА нашли уникальную фотографию строящегося в Минске знания ЦК ЛКСМБ на улице Карла Маркса, датированную 1949 годом, — ныне Республиканского дома молодежи, где располагаются Центральный комитет БРСМ и Центральный Совет БРПО».

Второй сезон «Беларусь: до и после» завершится 22 июня презентацией обновленной выставки фотографий.

Акция «Беларусь: до и после» — составная часть ежегодного многоступенчатого республиканского патриотического проекта БРСМ «Цветы Великой Победы», символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка.

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