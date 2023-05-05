На базе гимназии г. Буда-Кошелево состоялась встреча в формате диалоговой площадки, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В дискуссии приняли участие главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова, член районного совета ветеранов, делегат Всебелорусского народного собрания, коммунистка Галина Михальцова и научный сотрудник историко-культурного центра Алеся Смолякова.

Модератором мероприятия выступил председатель районного Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский.

Диалоговая площадка состояла из трёх блоков. В первом блоке Алеся Смолякова рассказала присутствующим о геноциде белорусского народа в годы войны. В ходе второго блока участники поделились своими семейными историями. В завершении мероприятия был продемонстрирован видеоролик о достижениях Республики Беларусь.

Евгений Евгеньевич и Галина Дмитриевна обращаясь к присутствующим отметили, что наша общая задача — беречь, сохранять и приумножать всё то, что сделано старшим поколением. Наша цель — созидать, а не разрушать, беречь, уважать и оказывать посильную помощь людям старших поколений. Также они пожелали, чтобы каждый день был наполнен радостью, успехами и новыми достижениями, а добрые дела умножали славу родной страны.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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