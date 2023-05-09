Сегодня, в праздничный день, слова искренней признательности и глубокого уважения звучали в адрес ветерана Великой Отечественной войны Александра Новичкова из Сельца.

По традиции в День Победы руководство района посетило ветерана, чтобы высказать слова искренней признательности и глубокого уважения, поблагодарить за мирное небо над головой, вручить подарки и передать поздравления от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Гомельской области Ивана Крупко.

К поздравлениям присоединились директор ЧТУП «Атарт» Тариел Асланов, который является инициатором патриотической акции «Подарок ветерану», и самодеятельные артисты, исполнившие для героя-освбодителя, песни военных лет.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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