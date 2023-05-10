Государственное учреждение «Буда-Кошелевская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» сообщает, что в связи с увеличением очагов американской белой бабочки в 2022 году на территории Буда-Кошелевского района необходимо своевременно выполнять обязательные карантинные фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации очагов Американской белой бабочки.

В качестве первоочередных мер по снижению численности вредителя в очагах размножения американской белой бабочки является своевременная (до момента расползания гусениц) срезка и уничтожение доступными методами мест скоплений молодых гусениц (паутинные гнезда), начиная со второй половины мая и в течение всего вегетационного периода по мере появления новых паутинных гнезд. Для облегчения проведения мероприятий по уничтожению паутинных гнезд рекомендуется максимальная обрезка по высоте предпочитаемой кормовой базы (клена ясенелистного и шелковицы).

Так же одной из мер по снижению численности данного вредителя является установление у основания растения-хозяина ловчего пояса (лента картона, полипропиленовой ткани, мешковины и т.д. шириной от 30 до 50 см, плотно привязанная к основанию растения-хозяина на высоте от 50 до 100 см от почвы) в период окукливания американской белой бабочки, с последующим уничтожением скопившихся под ловчем поясом куколок и гусениц вредителя.

ГУ «Буда-Кошелевская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»