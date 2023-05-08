Великая Отечественная война лишила многих привычного детства, но не смогла забрать самое главное – веру и надежду в мирное будущее. Своими воспоминаниями о военном лихолетье с читателями районки делится бывшая жительница д. Забабье Анна Коваль.

К сожалению, с каждым годом живых свидетелей той страшной войны становится все меньше, оттого их воспоминания особенно ценны. Одни из них шагали фронтовыми дорогами и с оружием в руках защищали Родину, а другие в силу возраста воевать еще не могли, но, тем не менее, старались сделать все возможное, чтобы хоть чуточку приблизить долгожданную Победу. Среди них и наша сегодняшняя героиня.

– Родилась я 9 февраля 1931 года в д. Забабье в простой рабочей семье. Была самой младшей из пяти детей. Наш отец трагически погиб, когда мне не было еще и года, – начинает свой рассказ Анна Ефремовна. – Чтобы прокормить детей, мама вступила в колхоз, куда вынуждена была отдать всю живность. У нас осталась только корова. Жили мы очень бедно: носить было нечего, постоянно хотелось есть. Когда началась война, мне было 10 лет. Я тогда еще не понимала, что происходит, поэтому особого страха не испытывала. Правда, по реакции взрослых можно было догадаться, что ничего хорошего нас не ждет. В скором времени в небе появился первый самолет, из которого стреляли. А потом мир словно перевернулся. Наша деревня находилась возле железной дороги и через нее проходил путь из Гомеля на Жлобин, поэтому нескончаемым потоком потянулись вереницы солдат. Составы с военными перемещались постоянно. Наши молодые бойцы передавали нам письма, которые мы отправляли их родным. Я хорошо помню, когда к нам пришли немцы. Было это ночью. Входя в деревню, они подожгли крайний дом. Потом появились мотоциклисты. Фашисты требовали молоко, яйца и шпик. Но у нас они не задерживались, ведь их войска продвигались вперед. Все окончательно изменилось, когда возле железнодорожного переезда разместился немецкий гарнизон. Там была построена дозорная вышка, которую мы называли точкой. Из нее по нарушителям порядка велась стрельба трассирующими пулями.

В памяти у нашей героини навсегда остался ожесточенный бой в августе 1941-го, когда советские бойцы пытались вырваться из немецкого окружения.

– Из-за взрывов мне казалось, что горит земля и небо. Это было невероятно страшно. Крики, стоны, свист пуль, грохот – все перемешалось в ужасный гул, сопровождавшийся кровавым заревом. Хоть мы и прятались в окопах, укрыться от этой жуткой картины было невозможно. Прорыв не удался… Утром всюду лежали убитые и раненые (в основном красноармейцы), которых хоронили в братских могилах их бывшие сослуживцы, взятые немцами в плен. Когда фашисты обосновались у нас, они навели свои жесткие порядки: переписали все население, на особом контроле была молодежь, по деревне ходили часовые, за какое-либо нарушение или провинность следовало наказание, – рассказывает очевидец.

Анне Коваль, несмотря на совсем юный возраст, довелось принять непосредственное участие в партизанском движении. Чтобы не вызывать подозрения у немцев, в их доме иногда собирались мужчины-односельчане, которые хотели уйти в партизаны. Ее двоюродному брату, Григорию Конохову (его не забрали на фронт из-за болезни почек), первым из них удалось примкнуть к народным мстителям. С товарищами он подорвал 19 вражеских эшелонов, а при подрыве последнего геройски погиб.

Довелось нашей героине и лично знать командира партизанского отряда им. Котовского Александра Мироненко, он был из Потаповки. К слову, впоследствии к отряду примкнуло много ее односельчан и жителей соседних населенных пунктов. Маленькая девочка не вызывала подозрений, когда отправлялась в другую деревню якобы по делам, а сама передавала сведения партизанам. Их просили не взрывать эшелоны вблизи деревень, ибо за это грозила расправа над мирными жителями. Кстати, партизанам помогала и ее мама, прятавшая оружие, а потом и брат. Еще она доставляла партизанам тол. Взрывчатку клали на пустую телегу, а девочка садилась на нее сверху, отвлекая внимание.

Был в жизни юной партизанки и трагический случай: на ее глазах убили командира партизанского отряда. Его тело фашисты приказали положить на повозку и во-зить по близлежащим деревням, чтобы все видели, какая участь ждет партизан. В конце 1943-го немцы стали стремительно отступать.

Весть о долгожданной Победе вселила надежду на мирную жизнь. Анна закончила школу, отправилась учиться в Минск в техникум легкой промышленности. По распределению попала в Гомель. Около 40 лет проработала на «Коминтерне»: начинала мастером, а на заслуженный отдых ушла с должности главного инженера. Вместе с супругом вырастили двоих детей, есть у нее и любимая внучка.

– Очень хотелось бы пожелать молодому поколению никогда не знать тех ужасов и горестей, которые выпали на нашу долю. Берегите мир, цените каждый момент жизни, будьте добрее и порядочнее, – обратилась к молодежи Анна Ефремовна.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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