Во время смены дежурства был поднят флаг нашего государства, исполнен гимн личным составом отдела. Далее мероприятия продолжились на центральной площади города, где спасатели приняли участие в легкоатлетическом забеге.

Отдавая дань уважения всем трем государственным символам Беларуси, спасатели демонстрируют приверженность идеалам нашей страны, чувство гражданского долга, патриотизма и ответственности за будущее своего государства. В нынешнем году праздник, посвященный государственным символам Беларуси, отмечает 25-летие со дня его учреждения. Главные символы страны отражают мирные созидательные цели белорусского государства, славную историю нации, ее многовековые традиции, а также принципы нашей суверенной Беларуси — мир, труд, верность своим духовным традициям.