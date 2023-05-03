В результате последствий COVID-19 в мире заметно вырос спрос на загородную недвижимость. Таков результат исследований одной из международных консалтинговых компаний. Опрос также показал, что каждый четвертый человек в мире хотел бы сменить квартиру на собственный дом. А что у нас? Белорусы как с другой планеты: их еще надо уговаривать взять участок земли и ухаживать за ним. В новом выпуске проекта «По факту: решения Первого» мы расскажем, как стать богатым всего за одну базовую, почему Первый не переносит безалаберного отношения к земле и есть ли будущее у агротуризма.

«Еще раз повторяю: ну что ж это за ментальность такая? Сюда уже хлынули все: и из России (спасибо им, россиянам), и где-то с Запада, с Украины (вы это знаете). Люди приезжают, чтобы жить на этих свободных участочках. Я же вас толкаю к тому: возьмите, ковыряйтесь на этой земле, дури меньше будет в наших головах, ковидом болеть не будем. Пусть будет сегодня клочок у вас земли. А это ж до полугектара можно в деревне усадьбу получить. Появятся деньги — построите там сарайчик. Еще появятся — дом построите. Не себе, так детям останется», — заявил глава государства на прошлогоднем Послании белорусскому народу и парламенту.

Что из себя представляет агроэкотуризм и востребован ли он у белорусов

В Беларуси почти 80% населения — горожане. Но, судя по пустым парковкам на майских выходных, складывается ощущение, что у большинства есть домик в деревне. В ковидные времена наш народ массово не сбегал за город, хотя на свежем воздухе риск подхватить любой вирус минимальный. Белорусы обожают дачный сезон. И речь не только про пенсионеров, которые к весне забывают про все болячки и до поздней осени пропадают в огородах. Помидор со своего парника всегда самый вкусный. И для детей, и для родителей. Да и туристы с удовольствием уплетают нашу зелень с грядки. А огурец с медом — вообще экзотика. Интерес к так называемому сельскому туризму с каждым годом все выше.

По словам директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирины Воронович, в 2019 году процент посещения белорусских агроусадеб иностранными туристами был очень высок: «К нам приезжали автобусными турами. Есть агроусадьбы, которые проводят мастер-классы и концерты. Это пользовалось особенным спросом и интересом. Но когда началась пандемия, этот процесс немного видоизменился. И сегодня мы отмечаем рост внутреннего туризма. Среди посетителей таких агроусадеб стало больше наших граждан, что тоже хорошо. Потому что агроэкотуризм — это альтернатива выезду за рубеж. Люди находят себя в этом отдыхе».

Ирина Воронович считает, что очень важно обеспечить посетителей агроусадеб не только проживанием, но и питанием натуральными продуктами. «Многие объединяются в кластерную систему, когда в одной агроусадьбе можно получить один спектр услуг, а в соседней — совершенно другой. И за время проживания в одной агроусадьбе с посещением других можно получить много интересного. Приветствуется также активный вид отдыха, когда хозяева агроусадеб организуют сплав на байдарках, велосипедные прогулки или прогулки по экотропам. Агроэкотуризм — это не узкое понятие, а обширный комплексный пакет обслуживания туристов», — подчеркнула она.

Как в Беларуси открыть собственную агроусадьбу

Почти 500 тыс. туристов отдыхали в прошлом году в агроусадьбах. И эта цифра условная, потому что много путешественников спонтанно заезжают в поместья на личных автомобилях. Спрос порождает предложение. Если в 2006 году в Беларуси было чуть более сорока агроусадеб, то в этом году их уже более 3 тыс. С января вступил силу указ Президента о развитии такого вида туризма. Теперь, чтобы открыть агроусадьбу, нужно получить разрешение от местных властей. Нормативный акт призван исключить возможность вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроэкоусадеб. Но это не значит, что заниматься таким видом деятельности станет сложнее. Напротив, льготные условия сохраняются.

«Начать заниматься такой деятельностью достаточно просто, потому что есть льготные условия. Это не предпринимательская деятельность, что облегчает путь оформления. Важно желание и земля, которая будет использоваться по назначению. В случае с домом есть оговорка — в нем должно быть не более 10 комнат для проживания», — обратила внимание Ирина Воронович.

Она подчеркнула, что в агроэкотуризм входит также ведение хозяйства либо выращивание продуктов питания: «Поэтому мы говорим, что каждая агроусадьба отличается. Например, кулинарными рецептами, характерными для разных областей нашей страны. Кроме того, многие на базе своих агроэкоусадеб открывают, например, контактный зоопарк. Потому что сегодня дети и молодежь, которые живут в городе, часто не представляют, как выглядят животные вживую. Это тоже пользуется популярностью — таким образом можно познакомить детишек с тем, что они видели только в книжках. Это подспорье, которое позволяет совмещать полезное с приятным».

Агроусадьба — не в коммерческих целях, а для души — сегодня уже не роскошь. В Беларуси каждая семья при желании может обзавестись участком. Президент периодически обращает внимание на пустующие территории и заброшенные подворья. Богатство в буквальном смысле валяется под ногами, нужно лишь его разглядеть.

«В будущем все люди в сельском хозяйстве будут сконцентрированы в агрогородках, и в большом хозяйстве будет максимум две крупных деревни. Все. Эта мелочь, так называемые неперспективные деревни, отпадет. Но сегодня в любой деревне есть брошенные приусадебные участки, а ведь это — плодородные земли, которые со временем зарастают хмызняком. Давайте их спасем, обработаем. Один раз обработать и посадить сады. Для нас важно задержать людей в этих деревушках. Надо, чтобы приехали те, кто родился там, бизнесмены построили там себе жилье, взяли этот приусадебный участок. Вы находитесь в центре Европы, на перекрестке всех путей. Возьмите этот участок, но обработайте. Это богатство человека — иметь полгектара земли в центре Европы», — обратил внимание на важность бережного использования пустующих приусадебных участков Александр Лукашенко в ходе апрельской поездки в Гомельскую область.

Почему Лукашенко с особым трепетом относится к малой родине

2018-2020 годы прошли под знаком Года малой родины. Официально программа состояла из более 120 мероприятий. Это и обустройство мест массового отдыха, и наведение порядка в лесу и местах захоронений, и многое другое. Белорусы с удовольствием включились в общереспубликанский флешмоб. Тема оказалась близка каждому, ведь где бы ты ни находился, ты всегда испытываешь любовь и трепет к родному месту. Идейным вдохновителем и инициатором проведения трилогии стал Александр Лукашенко. У Президента особая привязанность к малой родине.

«Я всегда с большим волнением смотрю на эту добрую землю. Вы для меня люди особые, вы это знаете. Именно с вас, ваших родителей все когда-то началось у нас с вами. Прежде всего, у меня и в моей жизни. Когда-то вы совсем юному человеку поверили, и отправили меня с этой земли в долгий путь. Особенно молодежи хочу сказать (я тогда этого не понимал), насколько со временем тянет домой. Поэтому рано или поздно все мы вернемся сюда домой. Поэтому я с особым трепетом и чувством всегда бываю здесь. Но, как вы заметили, в Шклове я останавливался очень редко. Может быть, и сказывались эти волнения. Но приходит когда-то время, когда тебя особенно тянет домой на родину. Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам — своим близким добрым людям», — так во время визита в Шклов на праздник Светлой Пасхи глава государства выразил свое трепетное отношение к малой Родине.

Как глава государства реагирует на бесхозяйственное отношение к земле

Президент очень жестко реагирует на безалаберное отношение к земле. И не важно, какой это регион, о производстве идет речь или о поле. Вот почему глава государства очень часто любит свернуть с запланированного маршрута. Журналисты знают: если Первый увидел бесхозяйственность, могут «полететь должности».

«Надо каждый клочок пустующих земель занять лесами. Я уже не говорю о местах, где вы вырубили лес для заготовки. Там лесовосстановление должно быть немедленно. И бывшие фермы вокруг агрогородков, крупных деревень, которые сохранятся и в будущем. Где водонапорные башни были, мехдворы, а сейчас их нет. Сколько у нас пустующих таких земель! Тысячи и тысячи (гектар. — Прим. БЕЛТА). Почему мы там, где запросто без больших затрат можно высадить лес, этим не занимаемся? А если и занимаемся, то спустя рукава», — раскритиковал небрежное отношение к земле Александр Лукашенко, принимая чиновников с докладом на тему лесного хозяйства в марте прошлого года.

Годом ранее, на апрельском совещании о ситуации в сфере АПК, Президент также выражал недовольство бесхозяйственностью на отдельных фермах: «Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство, т.е. мы бросили старые фермы, и на крышах растут деревья». Александр Лукашенко уверен: эти объекты не должны быть «памятниками бесхозяйственности», а высвобождаемые земли должны использоваться под нужды сельского хозяйства. «Приводите все в порядок!», — решительно потребовал у чиновников белорусский лидер.

Где получить информацию о продающихся пустующих домах

Пустующих и ветхих домов становится меньше — во многом благодаря указу Президента, который позволяет выкупить дом на селе всего за одну базовую величину. И это отличный вариант для тех, кому не осталось в наследство родительского крова. Кроме того, с 2023 года в Беларуси запустили Единый реестр пустующих домов. Это специализированный ресурс, где собрана информация о пустующих зданиях, которые потенциально можно приобрести в рамках все того же указа. Раньше единой базы не существовало, а теперь все данные находятся в открытом безвозмездном доступе в интернете.

Заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Виктория Верина рассказала о работе Единого реестра пустующих домов, который можно найти в открытом доступе в интернете: «Суть этого реестра заключается в отражении в режиме реального времени информации о таких домах. Кроме того, ведение реестра способствует нахождению собственника. Например, если собственник не находится в том населенном пункте, а выехал за границу, граждане могут узнать, что этот дом может быть признан пустующим, и обратится с уведомлением о планах на его использование».

Кроме того, реестр дает возможность через интернет смотреть дома, которые сейчас продаются. «Если кого-то заинтересует такой дом, можно обратиться в сельский или районный комитет и уточнить все нюансы (каким образом продается дом — путем прямой продажи или через аукцион). С начала года продано более 110 домов. Еще содержится информация о 150 домах. Всего в Едином реестре находится около 8,5 тыс. домов, в отношении которых сейчас идет работа», — заключила Виктория Верина.

Любопытно, что с помощью реестра можно даже узнать характеристики жилого дома. К примеру, материал стен, площадь, процент износа, дату постройки и другое. Но если купил, то будь добр приводи в порядок. Участок должен использоваться эффективно. Хотя это касается любого подворья: каждому дачнику следует помнить, что за мусор и нескошенную траву можно получить штраф. Нам же приятно, когда иностранцы едут по нашим населенным пунктам и охают: как же у вас чисто и аккуратно.

Для чего в Беларуси по-прежнему проводятся субботники

«Вы видите, как хорошеет родная земля, становятся зеленее, уютней города и поселки. Все сделано вашими руками. Вы делаете это прежде всего для себя, своих детей и внуков. Мы вместе создаем нашу Беларусь для жизни. И неудивительно, что многие туристы отмечают не только красоту и чистоту Беларуси, но даже находят здесь что-то свое. То, что напоминает им дорогие сердцу родные места», — заявил глава государства на празднике «Купалье» в Александрии в 2019 году.

В прошедшем республиканском субботнике приняли участие 2,385 млн белорусов. И, чтобы там скептики ни говорили про «совковость» и пережитки прошлого, это та традиция, от которой белорусы не откажутся. Собрались толокой, сделали страну краше, еще и деньги собрали на благие дела. На марафоне чистоты заработали более Br14 млн. Их направят на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти и на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Как бы это пафосно не звучало, но труд облагораживает. И делаем мы это все не для малой или большой родины, а в первую очередь для себя и своих детей.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

БелТА