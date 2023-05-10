Местные органы власти начали принимать решения по ограничению продажи алкогольных напитков 25, 31 мая, 10 июня и 1 сентября. Соответствующие документы опубликованы на Национальном правовом портале, сообщает БелТА.

Каждый район самостоятельно определяет, на какое время вводить ограничительные меры. В большинстве опубликованных решений речь идет о 25 мая и 10 июня, когда состоятся мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, а также приуроченные к последнему школьному звонку, и выпускные вечера в школах.

Так, в Мядельском, Столбцовском, Вилейском, Любанском районах ограничения будут действовать с 8.00 25 мая до 8.00 26 мая и с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня. В Минском районе такой же режим распространяется и на период с 8.00 31 мая до 8.00 1 июня.

В Столинском районе ограничения вводятся с 00 до 24.00 25 мая, 10 июня и 1 сентября, в Оршанском районе — с 00.00 до 24.00 25 мая и 10 июня.

В Кричевском районе продажа алкоголя ограничивается с 00.00 до 24.00 25 мая и 1 сентября, с 17.00 до 24.00 10 июня, в Могилеве — с 00.00 до 24.00 25 мая и 10 июня.

Решения основаны на пункте 5 статьи 11 закона №429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта». Ограничения не затрагивают объекты общественного питания, которые торгуют алкоголем в розлив.

Источник: http://gp.by

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