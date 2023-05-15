Межгосударственный совет по противодействию коррупции – орган отраслевого сотрудничества СНГ проводит Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». К участию приглашаются конкурсанты из любой страны от 14 до 35 лет. Соорганизатором конкурса выступила Генеральная прокуратура Беларуси.

В числе организаторов – Генеральная прокуратура Российской Федерации, соорганизатором, помимо нашей страны, также являются генпрокуратуры Армении и Кыргызстана, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить тематическую социальную рекламу в номинациях «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик», а прием работ организован на официальном сайте международного конкурса www.anticorruption.life. Там же можно ознакомиться с правилами его проведения.

Организаторы конкурса ожидают, что в работах найдут отражение современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении. Вовлечение молодых людей в антикоррупционную деятельность через творчество позволит укрепить нетерпимое отношение к этому негативному явлению и работать на опережение.

Международный конкурс состоит из двух этапов:

– Первый этап – полуфинал, проводится с 1 мая по 1 октября 2023 года отдельно в каждой из стран. Работы в каждой номинации будут оцениваться национальными конкурсными комиссиями.

– Конкурсные работы, занявшие первое место, проходят во второй этап – финал, который пройдет в октябре – ноябре 2023 г. Международное жюри конкурса в каждой номинации определит победителей и призеров.

Торжественную церемонию их награждения дипломами, ценными подарками и памятными призами планируется провести в городе Москве, приурочив данное событие к Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря 2023 г.

Фото предоставлено Генеральной прокуратурой.

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