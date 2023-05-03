В Беларуси утвердили прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат. Это предусмотрено постановлением Министерства экономики от 19 апреля 2023 года №5, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ в размере 121,5% на 2022 год, в размере 110,3% — на 2023 год, 109,2% — на 2024 год и 108,1% — на 2025 год. Прогнозные индексы стоимости оборудования утверждены в размере 107,4% на 2022 год, 106,2% — на 2023 год, 106,1% — на 2024 год и 103,9% — на 2025 год. Прогнозные индексы стоимости прочих затрат составили: 112,9% — на 2022 год, 110,7% — на 2023 год, 109,6% — на 2024 год и 108,4% — на 2025 год.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на объекты, проектная (сметная) документация на строительство которых утверждается после 1 мая 2023 года.

БелТА