В Беларуси планируют ввести систему маркировки лекарственных препаратов и мониторинга их движения, сообщает БелТА со ссылкой на сайт Минздрава.

Что касается движения лекпрепаратов, речь идет о мониторинге от момента ввоза или производства до вывода из обращения (отпуск из аптек, применение в учреждениях здравоохранения конкретному пациенту).

Для отработки технологии и выявления проблемных моментов планируется провести пилотный проект с участием Минздрава, предприятий системы «Фармация», учреждений здравоохранения, а также других заинтересованных. К участию приглашаются и организации частной формы собственности, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность.

БелТА