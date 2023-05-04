На утро 4 мая в стране посеяно 30 процентов кукурузы. Это на 4 процента больше, чем год назад, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Под кукурузу отведена самая большая площадь из всех яровых культур – 1 миллион 152 тысячи гектаров – на 100 тысяч больше, чем год назад. Ей придается большое значение, так как эта культура используется на зерно и силос.

Под зерновую группу семена уже легли в почву на 67 процентах запланированных площадей (год назад – 65). В Гродненской области — 93 (84), Брестской – 85 (95), Гомельской – 58 (46), Минской – 57 (83), Могилевской – 57 (32), Витебской – 42 (12).

Кукуруза на силос занимает значительно большую площадь, чем на зерно, – 883 тысячи гектаров. Она уже посеяна на 19 процентах площадей (год назад – 14). В Брестской области – 35 (30), Гродненской – 34 (22), Минской – 21 (12), Гомельской – 10 (6), Витебской – 4 (4), Могилевской – 4 (2).

Из остальных культур больше всего посеяно льна-долгунца – 90 процентов, ярового рапса – 85. Картофель уже занимает 35 процентов отведенных площадей, овощи – 46.

Сев всех яровых культур необходимо завершить к 20 мая.

sb.by