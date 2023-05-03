На утро 3 мая в стране посеяно 1 миллион 258 тысяч гектаров всех яровых культур — 55 процентов к плану. Это на 5 процентов больше, чем год назад, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В Гродненской области план ярового сева выполнен на 73 процента (год назад – 66), Брестской – 61 (64), Минской – 54 (50), Витебской – 52 (49), Могилевской – 49 (29), Гомельской – 42 (40).

Как рассказал начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик, сев ранних зерновых и зернобобовых (без кукурузы, гречихи, проса) и сахарной свеклы финиширует. Теперь хозяйствам надо активно заниматься уходом за посевами.

Из остальных культур больше всего посеяно льна-долгунца – 88 процентов. Ярового рапса – 78, кукурузы – 27, в том числе на зерно – 62. Картофель уже занимает 32 процента отведенных площадей, овощи – 45.

Перед земледельцами поставлена задача завершить сев всех яровых культур к 20 мая.

sb.by