В Беларуси стартовал ежегодный республиканский смотр-конкурс по благоустройству поверхностного водного объекта. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Конкурс проводится в период с 1 мая по 30 июня в три этапа по двум номинациям: «Лучшее благоустройство и содержание зоны отдыха на водном объекте среди государственных организаций» и «Лучшее благоустройство и содержание зоны отдыха на водном объекте среди водопользователей, оказывающих услуги рекреации и туризма».

В первом этапе конкурса (с 1 по 31 мая) проходит отбор участников, проведение конкурса и подведение итогов на районном уровне (проводится местными исполнительными и распорядительными органами в рамках приемки готовности зон отдыха на водных объектах к весенне-летнему сезону). Во втором этапе (с 1 по 15 июня) подводятся итоги на областном уровне. Третий этап (с 16 по 30 июня) завершается определением победителей конкурса на республиканском уровне.

При оценивании благоустройства зон отдыха в большей степени принимается во внимание сохранение естественной привлекательности ландшафтов, проводимые работы по обустройству непосредственно поверхностного водного объекта (его береговой зоны и пляжей).

Победители смотра-конкурса награждаются соответствующими дипломами и денежными премиями.

БелТА