Речь идет как о пенсиях по возрасту и за выслугу лет, так и по инвалидности, по случаю потери кормильца. Это предусмотрено указом Президента. Подробности приводятся на официальном сайте Министерства труда и соцзащиты.



После перерасчета размер трудовой пенсии увеличится на 5%. В ведомстве отметили, что в каждом конкретном случае будет своя сумма. На этот показатель влияют стаж и величина заработка, учтенные при исчислении пенсии, а также установленные доплаты к основной пенсии.

В среднем размер пенсии по возрасту неработающего белоруса в мае составит BYN 705. В сравнении аналогичным периодом минувшего года этот показатель увеличен на 21%.

На выплату пенсий в текущем месяце будет направлено BYN 1,5 млрд, в том числе BYN 78 млн – на повышение. В Беларуси трудовые пенсии получают 2,3 млн человек.

sb.by